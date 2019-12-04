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Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Boğsak Tüneli'nde "Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi.

04.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:50

'in ilçesinde bulunan Boğsak Tüneli'nde "Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Silifke Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen tatbikata AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kızılay, 112 Acil Servis, ilçe jandarma ve emniyet ekipleri katıldı.

Başlama komutuyla tatbikat senaryosu gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Boğsak Tüneli'nde 3 otomobil ve bir tankerin karıştığı kaza meydana geldi. Kaza sonucunda bir araçta yangın çıktı.

Kazayı kameralardan gören kontrol merkezi personeli durumu ilgili ekiplere bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak ambulanslarla hastaneye sevk etti.

İtfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tatbikatın son aşamasında ise araçlar çekeciyle tünelden çıkarıldı, trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatı olası kazalara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda tatbikatın 45 dakikada tamamlandığını kaydetti.

Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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