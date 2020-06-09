Tünelde otomobilinin lastiği patlayan engelliye polis yardım etti

Trabzon'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.

09.06.2020 00:10 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:56
Trabzon'da, tünel içerisinde otomobilinin lastiği patlayan engelli sürücünün yardımına trafik polisi yetişti.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Akyazı Tüneli içerisinde Giresun istikametine doğru ilerleyen engelli bir sürücünün otomobilinin lastiği patladı. Lastiğini değiştiremeyen sürücüye tünelde denk gelen trafik polisi Necmettin Sevil'in yardım ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Akyazı Tünel'de engelli vatandaşımıza yardım eden fedakar meslektaşımız Necmettin Sevil, hep sevilesin. Sana bir ay önce verdiğimiz başarı belgesi helal olsun." ifadeleri kullanıldı. Tünelde otomobilinin lastiği patlayan engelliye polis yardım etti

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Akyazı, Güncel, Haber

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