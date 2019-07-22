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Tünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Tünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüBursa Orhangazi Tüneli'nde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural (77) hayatını kaybetti.

22.07.2019 18:49
Tünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Bursa Orhangazi Tüneli'nde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural (77) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu, Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Bursa yönünden İstanbul'a giden Hüseyin Tural yönetimindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, Ali Şişkin'in (34) kullandığı 35 TGK 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü Tural, içeride sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin Tural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tural'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Hüseyin Tural'ın cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli'nde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı. Tünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Orhangazi, Bursa, Güncel

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