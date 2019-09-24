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Tünelde trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te tünelden geçtiği sırada otomobilin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı.

24.09.2019 17:37
Karabük'te tünelden geçtiği sırada otomobilin çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi yönüne giden R.K. yönetimindeki 78 DC 828 plakalı otomobil, aynı istikametteki M.M'nin (25) kullandığı 78 BC 853 plakalı traktöre Cildikısık Tüneli'nin içinde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve tünel duvarına çarpan traktörde ki H.İ.Ç. (22) yola düştü.
Kazada, H.İ.Ç. ve traktör sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tünelde trafik kazası: 2 yaralı

Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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