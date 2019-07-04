04.07.2019 12:54
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Tünelde uyuşturucu operasyonu

Tünelde uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul'dan bir aracın kente uyuşturucu getireceği tespit edildi.
Takibe alınan araç, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne girdiği sırada durduruldu.
Araçta bulunan A.S. (32), Ö.B. (28) ve H.Y. (24) gözaltına alındı, yapılan aramada 100 uyuşturucu hap ile 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları araçla Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.
Kaynak: AA
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