Tüneldeki Araç Yangını Otoyolda Trafiği Aksattı

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu
'ndaki trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, otoyolu İstanbul
istikametinde seyreden Ahmet Yiğit idaresindeki 34 ZR 2631 plakalı otomobil, Korutepe Tüneli'nde bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
Alevler, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tüneldeki dumanın tahliye edilmesi ve aracın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
İzmit,Kocaeli,Anadolu Otoyolu
11 Aralık 2018 Salı 23:37