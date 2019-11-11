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Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen Roma ve Paris'te temaslarda bulunacak

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Cumhurbaşkanı Özel Elçisi sıfatıyla, İtalya ve Fransa'yı ziyaret edecek.

11.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:40Tunus Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı temsilen Roma ve Paris'te temaslarda bulunacak
Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Özel Elçisi sıfatıyla, ve 'yı ziyaret edecek.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Şahid'in Tunus Cumhurbaşkanı Özel Elçisi olarak, yarın İtalya'yı ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada Şahid'in, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini içeren Kays Said'in mektubunu ileteceği ifade edildi.
Başbakan Şahid'in ayrıca 12-13 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek "Barış Forumuna" katılacağı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da Cumhurbaşkanı Said'in mektubunu götüreceği kaydedildi.
Açıklamada, Şahid'in Macron'a ileteceği mektubun içeriğine dair ise bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı, Fransa, İtalya, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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