Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülke olarak yeni tip koronavirüsü yendiklerini söyledi. Ülke sınırlarının 27 Haziran'dan itibaren açılacağını söyleyen Fahfah, Kovid-19'a karşı zafer kazandıkları için Tunusluların gurur duymaları gerektiğini söyledi.

15.06.2020 03:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 08:57

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı zafer kazandığını duyurdu.

Tunus'ta 9. Kanal özel televizyon kanalına konuşan Fahfah, ülkeleri Kovid-19'a zafer kazandıkları için Tunusluların gurur duymaları gerektiğini söyledi.

Geçen süre içinde bütün ilgili tarafların büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Fahfah, "Bu krizden sağlık açısından gerçekten önemli sonuçlarla ve en az zararla çıktık." dedi.

SINIRLAR 27 HAZİRAN'DA AÇILACAK

Fahfah, ülke sınırlarının 27 Haziran'dan itibaren açılacağını açıkladı.

Kovid-19'un Tunus'ta yeniden yayılma ihtimalini uzak gören Fafah, salgının tamamen ortadan kaldırılması için dikkatli olunması çağrısı yaptı.

PANDEMİDE 25 BİN VATANDAŞ ÜLKEYE GETİRİLDİ

Tunus Başbakanı Fahfah, pandemi krizinin başlangıcından bu yana yurt dışından 25 bin vatandaşını ülkeye getirdiğini vurguladı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, son açıklamada vaka sayısının 1096, can kaybının 49'da kaldığı belirtilen ülkede, sağlığına kavuşan kişi sayısının 998'e ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Dünya, Güncel, Haber

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