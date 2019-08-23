Haberler» Güncel» Haber

- Tunus Başbakanı Şahid Görevini Devretti

- Tunus Başbakanı Şahid görevini devrettiTUNUS - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, istifa etmesinin ardından görevini Tunus Kamu Hizmetleri Bakanı Kemal Murcan'a devretti.

23.08.2019 10:11
- Tunus Başbakanı Şahid Görevini Devretti
- Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
TUNUS - Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, istifa etmesinin ardından görevini Tunus Kamu Hizmetleri Bakanı Kemal Murcan'a devretti.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması nedeniyle dün itibariyle görevinden resmen çekildi. Seçim kampanyasının sonuna kadar başbakanlık yetkilerini geçici olarak Genel Kamu Hizmetleri, İdarenin Modernizasyonu ve Kamu Politikası Bakanı Kemal Murcan'a bıraktığını açıklayan Şahid, kararın Tunus Anayasası'nın 92'inci Maddesi uyarınca alındığının altını çizdi.
Şahid, Eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 24 Temmuz'da hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 15 Eylül 2019 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.
- Tunus Başbakanı Şahid Görevini Devretti

Tunus, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02   İsrail neden Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor?
11:02   Halk otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti
11:00   Ümraniye Belediye Başkanı Yılmaz: Ümraniye de İstanbul da depreme hazır
11:00   Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başlayan anne
11:00   Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi
11:00   Kuzey Kore'den Pompeo'ya "ABD diplomasisinin inatçı zehri" nitelemesi
10:59   Demirci'nin mahallelerin yol yapım çalışması