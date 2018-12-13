Tunus Başbakanı Şahid'ten Suudi Arabistan'a Sürpriz Ziyaret

Tunus
Başbakanı Yusuf Şahid, Suudi Arabistan
'a düzenlediği ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz
ile görüştü.
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
daveti üzerine Suudi Arabistan'a geldi. Şahid iki günlük ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ile görüştü. Görüşme esnasında iki ülke arasında başta tarım olmak üzere farklı alanlarda 119 milyon dolar değerinde anlaşmalar imzalandığı kaydedildi. - RİYAD
Muhammed Bin Selman,Sultan Abdülaziz,Tunus,Suudi Arabistan
13 Aralık 2018 Perşembe 18:39