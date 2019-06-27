27.06.2019 18:23
Haberler » Dünya » Haber

Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 92 yaşındaki siyasi liderin askeri hastaneye sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ciddi bir sağlık sorunu sebebiyle sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı'na ait sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, 92 yaşındaki siyasi liderin askeri hastaneye sevk edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Es Sibsi'ye yakın bir isim olan Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Firas Guefrech haberi doğrularken, deneyimli siyasinin bir hafta önce olağan kontrollerden geçtiğini ve çok önemli bir sağlık sorunu görünmediğini kaydetti.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Sabah , Tunus , Cumhurbaşkanı , Dünya

Son Dakika Haberleri
18:37 AİHM'den 'Süryanice soyadı' kullanımı kararı
18:22 Tunus Cumhurbaşkanı Es Sibsi hastaneye kaldırıldı, liderin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
18:22 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
18:22 G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin ana gündem maddeleri neler?
18:07 Boeing 737 Max'ların testinde yeni bir hata tespit edildi
16:28 Bakan Akar, Jeffrey ile görüştü
16:22 Her sene binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı şehir Kabil'de doktor olmak