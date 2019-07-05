05.07.2019 21:44
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Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı

Tunus Cumhurbaşkanı Es-Sibsi, seçim kararnamesini imzaladı

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi seçim kararnamesini imzalamak için kameranın karşısına geçti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha sonra taburcu olan 93 yaşındaki Tunus Cumhurbaşkanı Beci Kaid es-Sibsi, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzalamak amacı ile kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan videoda Sibsi'nin seçimlerin Aralık 2019'a kadar tamamlanması için çalışacaklarını söylediği kaydedildi. - TUNUS
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Parlamento, Tunus, Politika

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