Haberler » Güncel » Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi - Haber

Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

20.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:58Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi
Kays Said, eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fahfah, 21 Ocak'tan itibaren bir ay süreyle hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisinden İlyas el-Fahfah, Hamadi el-Cibali başbakanlığındaki hükümette Aralık 2012-Mart 2013 döneminde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Said daha önce, ekim ayında yapılan genel seçimi birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ancak Cemli'nin oluşturduğu kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:37  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:36  Kolombiya'da Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı (2)
06:34  Araçlara taş atan gençler görüntülendi
06:24  Sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı
06:14  Trump, Dünya Ekonomik Forumu için Davos'a gitti
21.01.2020 07:11:04