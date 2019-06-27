27.06.2019 15:56
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Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bu hafta ikinci kez geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bu hafta ikinci kez geçirdiği rahatsızlık nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.
Tunus Cumhurbaşkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 93 yaşındaki Sibsi, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle askeri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Sibsi, geçen cuma da benzer şekilde "rahatsızlığı nedeniyle" hastaneye kaldırılmıştı. Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, cumartesi günü taburcu edilen Sibsi'nin sağlığının iyi olduğunu söylemişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, dünyanın en yaşlı üçüncü devlet başkanı unvanını taşıyor. Listenin ilk iki sırasında Malezya Cumhurbaşkanı Mahathir Muhammed (94) ve Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth (93) yer alıyor.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı , Tunus , Güncel

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