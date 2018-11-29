Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi: "Nahda Hareketi Şahsen Beni Tehdit Etti"

29 Kasım 2018 Perşembe 17:41



29 Kasım 2018 Perşembe 17:41

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Nafta Hareketi'nin kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Nahda Hareketi beni tehdit etti ve ben buna müsaade etmeyeceğim" dedi.Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Kartaj Sarayında gerçekleştirilen milli güvenlik toplantısına katıldı. Sibsi, aktif rol alan ve tabanı geniş olan Nahda Hareketi ile ilgili, "Nahda Hareketi bazı gruplar ile görüştüğüm için tehdit etti ama bu tehditler bana sökmez. Yargı, bunu çözecek" dedi."İstediğimle görüşürüm"Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, hiç ayrım yapmadan tüm tarafları kabul ettiğini belirterek, "Ben tüm Tunusluların cumhurbaşkanıyım, dolayısıyla herkes ile görüşebilirim" dedi. Sibsi, Nahda Hareketi'nin artık gizli olmadığını dünyanın bu oluşumdan haberdar olduğunu da kaydetti. Sibsi konuşmasının son kısmında, tarafsız olduğunu ve sadece Tunus'un çıkarları doğrultusunda çalıştığını açıkladı. - TUNUS