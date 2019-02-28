Tunus Fransız Şirketin Sömürge Döneminden Kalma "Tuz" Anlaşmasını Yenilemeyecek

Kaynak: AA

Tunus hükümeti, tuz üretiminde ülkedeki pazar payının yarısından fazlasına sahip Fransız şirketi Cotusal'ın 1949'dan bugüne devam eden üretim anlaşmasını uzatmama kararı aldı.Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan Hükümet Sözcüsü İyad Dahmani, Fransız şirketine üretim anlaşmasının yenilenmeyeceğinin bildirildiğini söyledi.Tunus'un Fransa sömürgesi olduğu dönemde, 1949 yılında ülkenin güneyinde tuz çıkarma ve işleme hakkı 50 yıllığına Cotusal şirketine verilmişti. Tunus hükümeti, Fransız şirketin anlaşmasını 1999 ve 2014'te 15 yıllığına iki kez uzatmıştı.Hükümetin son kararına göre Cotusal'ın anlaşması 2029'da son bulacak.Tunus'ta yılda yaklaşık 1 milyon ton tuz çıkaran Cotusal, Fransa'ya gönderdiği ham maddeyi işleyip Avrupa ve Asya'ya ihraç ediyor.Tunus'ta yıllık tuz üretiminin ortalama 1,5-2 milyon ton olduğu ve bunun yaklaşık 100 bin tonunun yerel pazarda kullanıldığı, geri kalanının ihraç edildiği belirtiliyor.