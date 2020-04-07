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Tunus İçişleri Bakanı: "Karantinayı ihlal edenler taksirle adam öldürmekten yargılanabilir"

Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan genel karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini söyledi.

07.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:12
Tunus İçişleri Bakanı:
Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan genel karantina uygulamasını ihlal edenlerin "taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürme" suçlamasıyla yargılanabileceğini söyledi.
Meşişi, Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkedeki sağlık tehdidinin yüksek, buna bağlı endişelerin de büyük olduğunu belirtti.
Karantinayı ihlal edenlere yönelik ağır yaptırımlar uygulanacağına işaret eden Meşişi, "Karara uymayanlar, taksirle yaralama hatta taksirle adam öldürmekten yargılanabilir." dedi.
Meşişi, bugüne kadar yaklaşık 600 kişinin karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını ve bunlardan 70'ten fazlasına ev hapsi verildiğini aktardı.
"Salgın önlenemezse korkunç görüntülerle karşılaşabiliriz"
Amaçlarının özgürlükleri kısıtlamak değil insanları korumak olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı, "Eğer salgın önlenemezse hastane kapılarında insanların öldüğü çok korkunç görüntülerle karşılaşabiliriz. Bu sadece toplumsal değil ahlaki bir kriz de doğurur." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Mekki de şu ana kadar bazı Tunusluların ihmali nedeniyle karantinanın bazı noktalarda yetersiz kaldığına değinerek, mevcut durumun "tavizleri kaldıramayacağını" ifade etti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 596'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Güncel
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