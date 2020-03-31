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Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı

Tunus Merkez Bankası ülke tarihindeki ilk kadın doktor Tevhide Bin Şeyh'in fotoğrafını 10 Tunus Dinarı banknotunun üzerine bastı.

31.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:14
Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı
Tunus Merkez Bankası ülke tarihindeki ilk kadın doktor Tevhide Bin Şeyh'in fotoğrafını 10 Tunus Dinarı banknotunun üzerine bastı.
Tunus Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Mart 2020'de dolaşıma giren 10 Tunus Dinarı banknotun üzerine Tunus'un ilk kadın doktoru Tevhide bin Şeyh'in (1909-2010) fotoğrafı basıldı.
Yerel basına konuşan Merkez Bankası Kamu Hazinesi Direktörü Abdulaziz Bin Said, "Tunus kadınını ve doktorlarını onurlandırmak için 1 yıl önce bu banknotun basılmasının kararlaştırıldığını" söyledi.
Tevhide Bin Şeyh
Tunus tarihinde bir çok ilki başaran Bin Şeyh, ülkenin ilk lise diplomasına sahip kadın ünvanını 1928 yılında aldıktan sonra Paris'e giderek burada tıp eğitimini tamamladı.
Bin Şeyh, jinekoloji alanında uzmanlaşarak, ülkesinde kadın sağlığı, aile planlaması ve kürtaj hakkı gibi birçok çalışma yürüttü.
Tunus'un Ulusal Sağlık Konseyi'nde oturma hakkı elde eden ilk kadın ünvanına kavuşan Bin Şeyh, Tunus Kızılay Başkan Yardımcılığı yaptı.
Doktor Tevhide Bin Şeyh, 2010 yılında 101 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyada banknotlarda kadın fotoğrafları
Dünya genelinde 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, banknotların yüzde 12'sinde kadınlar bulunuyor.
Bin Şeyh, Arap dünyasında banknotta yer alan ilk kadın değil. Doktor Tevhide'den önce Tunus'un antik medeniyeti Kartaca'nın kurucusu olduğuna inanılan Prenses Elisa'nın (Dido) resmi 10 dinar banknotunun üzerinde yer alıyordu.
Türkiye'nin de 50 liralık banknotunun arkasında Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak tanınan Fatma Aliye'nin portresi bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, 27 Mart, Tunus, Güncel
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