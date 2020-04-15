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Tunus, koronavirüs nedeniyle ekonomide yüzde 4,3 küçülme beklediğini açıkladı

Tunuslu yetkililer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisi nedeniyle ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesini ve ekonomide yüzde 4,3 küçülme beklediklerini açıkladı.

15.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:18
Tunus, koronavirüs nedeniyle ekonomide yüzde 4,3 küçülme beklediğini açıkladı
Tunuslu yetkililer, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) olumsuz etkisi nedeniyle ülkedeki ekonomik durumun kötüleşmesini ve ekonomide yüzde 4,3 küçülme beklediklerini açıkladı.
Tunus'tan Uluslararası Para Fonuna (IMF) gönderilen mektupta, ülkenin ekonomik durumunda Kovid-19 nedeniyle yaşanabilecek sıkıntılar belirtildi.
Kamu finansmanında beklenen yüzde 2,6'lık açığın, bu dönemdeki acil harcamalarla artabileceği vurgulanarak, ülke ekonomisinde yüzde 4,3'lük bir küçülme beklendiği ifade edildi.
Ülkede virüsün yol açtığı krizden en çok etkilenen sektörün turizm olacağına işaret edilirken, "Turizm sektöründeki durgunluk nedeniyle 150 bin kişinin doğrudan, 250 bin kişinin ise dolaylı olarak işini kaybetme tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Tunus'ta turizm sektörünün gayri safi yurtiçi hasıladaki payının yüzde 7 olduğu belirtiliyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34, toplam vaka sayısı ise 726 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Güncel
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