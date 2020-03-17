Tunus Kovid-19'a karşı yeni önlemler aldı
Tunus hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yeni önlemler aldı.
17.03.2020 03:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 03:24
Tunus hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yeni önlemler aldı.
Başbakan İlyas el-Fahfah, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, ülkede Kovid-19'un rastlandığı vaka sayısının 24'e yükseldiğini söyledi.
Fahfah, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ticari ve tahliye amaçlı olanlar dışında kara ve deniz sınırlarının kapatılması, semt pazarları ve kutlama alanları gibi yerlerde toplanılmasının yasaklanması ve tüm gösteri, etkinlik ve spor turnuvalarının ertelenmesine karar verildiğini ifade etti.
Tunus'ta son olarak 20 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Güncel
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Güncel
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı