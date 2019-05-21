Tunus Mahkemesi BM Yetkilisinin Tahliyesine Karar Verdi

Tunus
'ta casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
) Silahlar Dosyası Sorumlusu Munsif Kırtas için tahliye kararı çıktı.
İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Sufyan es-Suleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'taki mahkemenin Kırtas'ın denetimli serbest bırakılmasına hükmettiğini söyledi.
Tunus İçişleri Bakanlığından 29 Mart'ta yapılan açıklamada, Tunus uyruklu 2 kişinin yabancı ülkeler adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilmişti.
Mahkeme de 11 Nisan'da Kırtas ve kimliği açıklanmayan diğer kişinin tutuklu yargılanmasına karar vermişti.
BM Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric
, geçen hafta Tunus hükümetine Kırtas'ın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
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Kaynak: AA