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Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılmama kararı aldı.

15.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:18Tunus Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayacak
'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi, İlyas el-Fahfah'ın kuracağı hükümete katılmama kararı aldı.
Şura Konseyi'nin toplantısının ardından basının karşısına geçen Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Nahda'nın, Fahfah hükümetine katılmayacağını açıkladı.
Haruni, söz konusu kararı, Fahfah'ın "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle aldıklarını kaydetti.
Haruni dün, kabine listesini mevcut haliyle sunması halinde Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini duyurmuştu.
Tunus'un Kalbi Partisi tarafından yapılan açıklamada da Tunus'un Kalbi'nin muhalefet blokunda yer alma kararı aldığı ve Fahfah hükümetine güvenoyu vermeyeceği belirtilmişti.

Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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