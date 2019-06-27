27.06.2019 19:50
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Tunus parlamentosunda olağanüstü toplantı

Tunus parlamentosunda olağanüstü toplantı

Tunus Meclis Başkanı Muhammed en- Nasır, ülkede bugün gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Tunus Meclis Başkanı Muhammed en- Nasır, ülkede bugün gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.
Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle Meclis Başkanlığının bu görevi üstlenerek ilgili toplantıyı yapma kararı aldığı belirtildi.
Tunus'ta başkent merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde devriye gezen polis aracı ve El-Kercani bölgesindeki polis merkezini hedef alan iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu bir polis öldü, 8 kişi yaralandı.
Aynı zamanda, bugün acilen hastaneye kaldırılan Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin sağlık durumunun da "kritik" olduğu açıklandı.
Tunus Cumhurbaşkanlığı Basın Müsteşarı Firas Kafraş, sosyal medyada dolaşan Sibsi'nin vefat ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı.
Kaynak: AA
Polis , Cumhurbaşkanı , Meclis Başkanı , Tunus , Güncel

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