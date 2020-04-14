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Tunus Savunma Bakanlığı: Libya sınırındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Tunus Savunma Bakanlığı, Libya sınırının diğer tarafındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

14.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:48
Tunus Savunma Bakanlığı: Libya sınırındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Tunus Savunma Bakanlığı, Libya sınırının diğer tarafındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya sınırındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güvenlik güçleri, Libya ile kara ve deniz sınırlarına yakın noktalardaki gelişmeler karşısında teyakkuz halinde." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, sınırlardaki güvenlik güçlerinin her türlü şüpheli hareketi izlediği ve olağanüstü gelişmelere karşı hazırlıklı olduğu aktarıldı.
Libya hükümet güçleri, dün Misrata kentinden Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.
Hafter milislerini Surman ve Sabrata kentlerinden çıkardıktan sonra batıya doğru ilerleyen Libya güçleri, El-Cemil, El-Uceylat, Rikdalin, Melite, Zlitenn ve El-Asse beldelerinin içinde yer aldığı Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi milislerden temizlemişti.
Tunus İçişleri Bakanlığından "terör eylemleri" uyarısı
Öte yandan, Tunus İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye odaklanılan bu dönemi suistimal etmek isteyenleri uyararak, her türlü terör eylemine karşı tetikte olduklarını söyledi.
Meşişi düzenlediği basın toplantısında, salgın ortamının terör faaliyetleri için bir fırsat oluşturmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.
İçişleri Bakanı Meşişi, "Terörist grupların siyasi isimleri veya kamu tesislerini hedef almaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Libya, Güncel
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