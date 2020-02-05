Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Tunuslular, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Tunus'un çeşitli bölgelerinde düzenlenen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "İsrail'le normalleşmenin cezalandırılması şart", "Utanç anlaşmasına hayır", "Filistin davasından vazgeçmek yok", "Pazarlığa hayır: direniş, direniş" sloganları attı.

Tunus Genel İşçi Sendikasının (UGTT) merkez binaları önünde düzenlediği gösteriye katılan UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin barışın kapısı olduğunu ve dünyanın özgür insanlarının vicdanında yer ettiğini belirtti.

Kaynak: AA