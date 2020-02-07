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Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Tunus'un kuzeydoğusundaki Kerem kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

07.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:15
'un kuzeydoğusundaki Kerem kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.
Kerem Belediyesi'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, kadın ve çocukların da yer aldığı bir grup Tunuslu katıldı.
Göstericiler, "geri dönüş hakkından geri dönmek yok", "Yüzyılın Anlaşması planına hayır, Filistinlilerin haklarına evet", "İsrail'le normalleşmeye hayır", "Filistin direnişi ümmetin onurudur" şeklinde sloganlar attı.
Eylemde, İsrail bayrağı yakıldı.
Kerem Belediye Başkanı Fethi el-Ayuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde halkların karar mercisi olduğunu, Tunus, Cezayir ile diğer Arap ve Müslüman ülkelerde olduğu gibi Filistin halkının ve ümmetin kaderine halkların karar vereceğini belirtti.
"Yüzyılın Anlaşması" planının ilerlemeyeceğini kaydeden Ayuni, bu sözde barış planına destek veren Arap yöneticilerin bugün halklarından tecrit edildiğini söyledi.
Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Tunus, Güncel

Kaynak: AA


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