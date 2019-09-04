Haberler» Güncel» Haber

Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Zubeydi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesi Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi CENDUBE (AA)...

04.09.2019 23:41
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi
Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesi
Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesi
CENDUBE (AA) Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Zubeydi, vatandaşlarla sohbet etti. Tunuslular, Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıdı.
Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Zubeydi

Tunus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:31   Başkan Günel, zabıta haftasını kutladı
00:26   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:22   NRA, San Francisco'da "iç terör örgütü" ilan edildi
00:19   AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı
00:16   Otomobilin çarptığı sağlık teknisyeni hayatını kaybetti
00:13   Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
00:12   Hırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtı