Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Zubeydi

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Tunusluların Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıyarak gelişini beklemesi Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentini ziyaret etmesiAbdulkerim ez-Zubeydi'nin Cendube kentinde vatandaşlar ile sohbet etmesiCENDUBE (AA) Tunus'ta Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyası kapsamında Tunus'un kuzeybatısındaki Cendube kentini ziyaret etti. Zubeydi, vatandaşlarla sohbet etti. Tunuslular, Zubeydi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Kaynak: AA