27.06.2019 16:00
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Tunus'ta çifte intihar saldırısı: 3 sivil, 6 polis yaralı

Tunus

Tunus'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi.

Tunus 'ta art arda iki intihar saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda, 3 sivil ve 2 polis yaralanırken, terörle mücadele birimi binasına yapılan ikinci saldırıda ise 4 polis yaralandı.
İlk intihar saldırısı, Bab El Bhar bölgesindeki Charles de Gaulle caddesi üzerinde devriye gezen bir polis aracına düzenlendi. Saldırıda 3 sivil ve 2 polis yaralandı. Ardından gerçekleşen ikinci intihar saldırısı ise El Gorjani bölgesindeki terörle mücadele birimi binasına düzenlendi. Saldırıda, 4 polis yaralandı.


- Tunus
Kaynak: DHA
Polis , Tunus , Dünya

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