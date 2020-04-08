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Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş

Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalar

08.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:50
Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş
Tunus 'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot araçlar.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tanıtım görüntülerinde, başkent sokaklarında dolaşan robot araç, sokakta gördüğü vatandaşlara kimliklerini ve dışarıda olma nedenlerini soruyor. Merkezden kameralarla izlenen robotu, ekran başındaki görevliler seslendiriyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Tunus, Dünya
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