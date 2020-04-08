Tunus'ta Covid-19: Sokağa çıkma yasağına uzaktan kumandalı araçlarla teftiş
Tunus'ta Covid-19 önemlemleri kapsamında başkentte sokağa çıkma yasaklarını denetlemek için güvenlik güçlerinin yeni bir yardımcısı var: Uzaktan kumandalı robot arabalar
08.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:50
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tanıtım görüntülerinde, başkent sokaklarında dolaşan robot araç, sokakta gördüğü vatandaşlara kimliklerini ve dışarıda olma nedenlerini soruyor. Merkezden kameralarla izlenen robotu, ekran başındaki görevliler seslendiriyor.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Tunus, Dünya