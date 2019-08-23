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Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el Karvi tutuklandı

Arap baharı'nın ilk yaşandığı ülke olan Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Nebil el Karvi vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamaları sebebiyle tutuklandı. 56 yaşındaki medya patronu cumhurbaşkanlığı yarışında önde gelen adaylar arasında yer alıyordu

23.08.2019 23:00 Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından medya patronu Nebil el Karvi tutuklandı
Arap Baharı'nın ilk yaşandığı ülke olan Tunus'ta cumhurbaşkanı adaylarından Nebil el Karvi vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamaları sebebiyle tutuklandı. 56 yaşındaki medya patronu cumhurbaşkanlığı yarışında önde gelen adaylar arasında yer alıyordu.

Karvi'nin danışmanlarından Osama Halifi, Beja kentinden başkent Tunus'a giderken polis tarafından durdurulduklarını ve medya patronunun tutuklanarak götürüldüğünü ifade etti. Tunus mahkemesi, temmuz ayında kara para aklama iddiaları sebebiyle Karvi'ye yurt dışı çıkış yasağı getirmişti. Karvi'nin sahibi olduğu Nessma TV de medya patronunun tutuklandığını doğruladı.
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Cumhurbaşkanı, Tunus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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