05.07.2019 15:28
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Tunus'ta cumhurbaşkanı parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri kararnamesini imzaladı

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin, parlamento seçimlerinin 6 Ekim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunun ise 17 Kasım'da düzenlenmesini öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sibsi, Tunusluları parlamento seçimleri için 6 Ekim, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu için de 17 Kasım'da oy vermeye çağıran seçim kararnamesini imzaladı.
Kararnameye göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, seçimden sonraki iki hafta içinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
Tunus'ta bu yıl sonunda yapılacak seçimlerinin ertelenebileceğine ilişkin bazı iddialar ortaya atılmıştı ancak, cumhurbaşkanlığının seçmenleri oy vermeye çağıran kararnamesiyle seçim takvimi resmi olarak işlemeye başladı.
Arap Baharı'nın ardından iktidarın seçim aracılığıyla değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı devrimden sonra parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidiyor.
Kaynak: AA
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