Haberler » Güncel » Haber

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

28.09.2019 22:46Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu 13 Ekim'de
Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı.
Tunus resmi haber ajansı TAP'a konuşan YSK Üyesi Enis el-Cerbui, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için 13 Ekim'de sandığa gidileceğini duyurdu.
Ülkede 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, bağımsız aday anayasa profesörü Kays Said yüzde 18,4, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi ise yüzde 15,6 oy almıştı. Böylece ilk turda birinci olan Said ile ikinci olan Karvi, ikinci tura kalmıştı.
YSK tarafından sandıkların kapanmasının ardından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 45,02 olduğu belirtilmişti.
Öte yandan ülkede 6 Ekim'de de parlamento seçimleri yapılacak.

Eylül, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:35 Altın Safran Festivali'nde Edip Akbayram rüzgarı esti
01:27 - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
01:20 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:19 - Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu
01:18 Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama
01:11 Bursa okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamıyor
01:11 Sakarya-ıraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde eşi ve kayınvalidesi ile 2 yakını tutuklandı