Haberler » Güncel » Haber

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

15.09.2019 11:10Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde 7 milyon 155 bin seçmen oy kullanabilecek. Tunus genelinde 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.
Ülke içinde ve dışında 33 seçim bölgesinde yapılacak seçimde 24 aday yarışıyor.
Aday sayısı dün iş adamı Selim Riyahi ve siyasetçi Muhsin Merzuk'un cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiklerini açıklamasıyla 24'e indi.
Tunus'ta bugün başlayan seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.
Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tunus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:43 Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 1 ölü, 40 yaralı (2)- yeniden
11:42 Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu
11:40 "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali"
11:40 Mucize kurtuluş; boynundan girip kol altından çıkan tahta kazık ameliyatla çıkarıldı
11:37 Ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı
11:37 Kore Gazileri Anılarını Anlattı
11:36 "Medeniyetler Beşiği" Ani sonbaharda bir başka güzel