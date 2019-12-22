Haberler » Güncel » Tunus'ta 'Demokratik Akım' ve 'Halk Hareketi' kurulacak hükümete ortak olmayacak - Haber

Tunus'ta "Demokratik Akım" ve "Halk Hareketi" kurulacak hükümete ortak olmayacak

Tunus'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldı.

22.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:40 Tunus'ta
'ta Demokratik Akım Partisi ile Halk Hareketi, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmama kararı aldı.
Demokratik Akım Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın hükümete ilişkin genel vizyonun, ülkenin karşılaştığı sorunları karşılayacak düzeyde olmaması nedeniyle alındığı ifade edildi.
Yeni hükümetin en kısa zamanda kurulması çağrısında bulunan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen kişiye başarılar dileyen parti, dürüst, ciddi ve sorumluluk sahibi bir muhalefet için çalışacağını kaydetti.
Halk Hareketi Genel Sekreteri Züheyr el-Mağzavi ise düzenlediği basın toplantısında hükümete katılmama kararına ilişkin açıklamasında, "Habib el-Cemli tarafından sunulan teklif, halk hareketinin asgari düzeyde bile taleplerini karşılamıyor. Bu nedenle Halk Hareketi bu hükümete katılmayı düşünmüyor." ifadesini kullandı.
Mağzavi, Cemli ile yürütülen görüşmelerde Tunus Merkez Bankası ve stratejik kamu kurumları konusunda anlaşmazlık olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi.
Nahda Hareketi'nden, söz konusu 2 partinin aldığı karara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri, önceki gün yaptığı açıklamada, Demokratik Akım, Halk Hareketi ve Yaşasın Tunus partileriyle hükümet kurma konusunda prensipte uzlaşma sağlandığını söylemişti.
Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketi'nin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Tunus, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:55   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ümraniye Kitap Fuarında söyleşiye katıldı (1) - Haber
20:53   oğlu vuran şüpheli tutuklandı - Haber
20:51   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ümraniye Kitap Fuarında söyleşiye katıldı (2) - Haber
20:50   Boeing'in yörüngeye yerleşemeyen Starliner mekiği Dünya'ya döndü - Haber
20:48   Karamollaoğlu kanal istanbul yanlış yatırım - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
19:25   PKK'da çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu - Haber
18:57   Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı: 2 gün boyunca etkili olacak - Haber
18:02   Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Haber
22.12.2019 21:00:30