Haberler » Politika » Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı - Haberler

Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin önerisiyle hükümet kurmak üzere görevlendirilen Habib el-Cemli, parlamentodan güvenoyu alamadı.

11.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:37
'ta Nahda Hareketi'nin önerisiyle hükümet kurmak üzere görevlendirilen Habib el-Cemli, parlamentodan güvenoyu alamadı.
Oy sayım işlemlerinin ardından kürsüden sonucu açıklayan Başkanı Raşid el-Gannuşi, el-Cemli hükümetinin güvenoyu alamayarak düştüğünü duyurdu.
Dün 10 saatin üzerinde süren oturumların ardından yapılan oylamada, el-Cemli hükümeti parlamentoda 72 kabule karşılık 134 red oyuyla güvenoyu alamadı.
Nahda dışında el-Cemli hükümetine 21 milletvekilli Onur Koalisyonu ve bazı bağımsız milletvekillerinden destek geldi. Oylama öncesinde muhalefet kanadındaki partiler el-Cemli hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıklamışlardı.
Tunus Anayasasına göre, milletvekili seçimlerinde birinci gelen partinin kurduğu hükümetin güvenoyu alamaması durumunda, Cumhurbaşkanı bağımsız bir şahsiyeti yeni bir hükümet kurmakla görevlendiriyor.
seçimlerinde 42 milletvekili ile birinci olan Nahda Hareketi, Habib el-Cemli'nin hükümeti kurması önerisinde bulunmuştu.
Tunus'ta el-Cemli hükümeti güvenoyu alamadı

Milletvekili, Parlamento, Hükümet, Tunus, Politika

Kaynak: AA


Politika

Son Dakika Haberleri

09:52  İran: Ukrayna uçağı insan hatası nedeniyle 'kasıtsız' vuruldu - Haberler
09:52  İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti - Haberler
09:50  İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı - Haberler
09:47  Teknoloji bağımlılığı ana kucağından başlıyor - Haberler
09:42  İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı. - Haberler
08:38  İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama - Haberler
08:22  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının füze ile 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etti - Haberler
03:54  Umman Sultanı hayatını kaybetti, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi - Haberler
01:00  Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haberler
00:27  Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Haberler
11.01.2020 09:58:11