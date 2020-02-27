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Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı

Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın kurduğu yeni hükümet güvenoyu aldı.

27.02.2020 05:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:54Tunus'ta Fahfah hükümeti güvenoyu aldı
'ta İlyas el-Fahfah'ın kurduğu yeni hükümet güvenoyu aldı.
Parlamentoda dün sabah başlayan güven oylaması oturumu, 14 saati aşkın bir süre devam etti.
Oylamaya katılan 207 milletvekilinden 129'u Fahfah kabinesi için "evet" oyu kullanırken, 77'si "hayır" dedi, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.
Fahfah, oturum sırasındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Kays Said'in önerilen pek çok isim arasından kendisini seçerek hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, bunun arkasında yatan sebebin ise dürüstlüğü, güçlü bir karaktere sahip olması, yolsuzluğa bulaşmaması ve vatanperverliğinin olabileceğini söyledi.
Milletvekillerine seslenirken de Fahfah, "Ülkede köklü bir değişim için sadece güvenoyu değil tam destek istiyorum." dedi.
Fahfah, hükümetinin öncelikleri arasında "suçla, yüksek fiyatlarla ve dolandırıcılıkla mücadele, vatandaşlara onurlu bir yaşam sunulması, ekonominin canlandırılması, yatırımın teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması, yolsuzluk sisteminin çökertilmesi, 2020'de devlet için gerekli finansal kaynakların seferber edilmesi, ulusal para biriminin değerinin korunması ve enflasyonun düşürülmesinin" yer aldığını kaydetti.

Milletvekili, Hükümet, Sabah, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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