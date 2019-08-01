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Tunus'ta geçici Cumhurbaşkanı Nasır seçim kararnamesini imzaladı

Tunus'ta Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül'de yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

01.08.2019 02:52 Tunus'ta geçici Cumhurbaşkanı Nasır seçim kararnamesini imzaladı
Tunus'ta Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Nasır, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül'de yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nasır, Baci Kaid es-Sibsi'nin vefatı nedeniyle erkene alınan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül'de yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Cumhurbaşkanı Sibsi, 25 Temmuz'da 93 yaşında vefat etmişti.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun önceki gün yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2 Ağustos ile 9 Ağustos arasında adaylık başvurularının yapılabileceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı, Eylül, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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