Tunus'ta güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Tunus
'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bir güvenlik görevlisi uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bizerte kentindeki İstinaf Mahkemesi yakınında bir güvenilik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, saldırganın ise gözaltına alındığı aktarıldı.
Açıklamada saldırganın kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, saldırının nedeni ve arka planını belirlemek için çalışma başlatıldığı kaydedildi.