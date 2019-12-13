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Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi

Tunus'ta yeni hükümeti kurmayla görevlendirilen Habib el-Cemli, Cumhurbaşkanı Kays Said'den kabine istişareleri için ek süre istedi.

13.12.2019 04:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 04:52Tunus'ta hükümeti kurmak için süre istendi
'ta yeni hükümeti kurmayla görevlendirilen Habib el-Cemli, Kays Said'den kabine istişareleri için ek süre istedi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe akşamı Said'in Cemli'yi Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.
Cemli'nin Cumhurbaşkanı Said'den hükümetin kurulması için son pazar günü bitecek olan bir aylık sürenin uzatılması talebinde bulunduğu en kısa sürede kabinedeki isimlerin parlamentoya sunulmak üzere tamamlanacağını bildirdiği kaydedildi.
Cemli, geçen sürenin hükümet çalışma idaresinde yeni bir yöntem ve mekanizma belirleme ve icraatların oturtulması için görüşmelerde kullanıldığını boşa harcanmadığını söyledi.
Parlamento'da 22 milletvekiline sahip Demokratik Akım Partisi ile 15 milletvekili olan Halk Hareketi kurulacak koalisyonda adalet, içişleri, idari ıslahat bakanlıklarını almakta ısrar ediyor.
Nahda, 217 sandalyeli Tunus Meclisine 52 milletvekili gönderdi ancak tek başına iktidar olamadı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Kaynak: AA

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