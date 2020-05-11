Haber, Son Dakika, Haberler

Tunus'ta iki ay sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kaldıktan sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü.

11.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:10
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay kapalı kaldıktan sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü.
Tunus'taki hazır giyim ve ayakkabı mağazalarının bulunduğu alışveriş merkezleri, salgın nedeniyle alınan yoğun önlemler gölgesinde 2 ay aradan sonra yeniden açıldı. Başkent Tunus'taki mağazalar önünde uzun kuyruklar oluştu.
Müşteriler, alışveriş merkezlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek alışverişlerini yaptı, mağaza girişlerinde vatandaşların ateşi ölçüldü. Mağazalarda oluşturulan hijyen bölümlerinde dezenfektanlar bulunduruldu.
Tunus'taki büyük bir hazır giyim firması insan kaynakları görevlisi Feryal et-Turki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mağazalara yoğun ilgi var ve müşteriler, hükümetin salgınla mücadele kapsamında aldığımız kurallar karşısında anlayışlı." dedi.
Turki, hem çalışma ekibinin hem de müşterilerin sağlığını korumak için gerekli şartlara riayet etmeye azami gayret gösterdiklerini belirtti.
Mağazaların açılmadan önce alanında uzman ekipler tarafından dezenfekte edildiğini kaydeden Turki, ayrıca mesai sırasında kullanılmak üzere maske, koruyucu kıyafet ve dezenfektanların tedarik edildiğini dile getirdi.
Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında 22 Mart'ta aldığı genel karantinaya ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazaların, kuaför ve berberlerin kapatılması yönünde karar almıştı.
Tunus makamları, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan karantinanın ardından 4 Mayıs'tan itibaren karantina şartlarının hafifletilmesine karar verildiğini açıklamıştı.
Kontrollü esneklik kapsamında, devlet kurumlarında çalışanların yarısının aşamalı şekilde mesaiye başlayacağı, hazır giyim ve ayakkabı mağazaları ile kuaför ve berberlerin yeniden hizmet vereceği ifade edilmişti.
Tunus Sağlık Bakanlığından gün içerisinde yapılan açıklamada, ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasının tespit edilmediği belirtilmişti. Ülkede daha önce Kovid-19 vaka sayısının 1032, can kaybının 45 olduğu açıklanmıştı. Tunus’ta iki ay sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü

Kaynak: AA

Etiketler: Kuaför, Tunus, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Haber
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Meral Akşener’den HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP’ye soru sormuşluğu yoktur Haber
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Haberler››Güncel››Tunus'ta iki ay sonra açılan mağazalar yoğun ilgi gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:59: Taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi - Haber 23:56: Kahramanmaraş'ta kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber 23:53: AVM'lere girişte herkesin ateşi ölçülecek, asansörleri özel gereksinimi bulunan vatandaşlar... - Haber 23:48: KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar Açıklaması - Haber 23:44: İspanya'da 113 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Haber 23:38: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı - Haber 23:31: Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı - Magazin 23:11: Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler 22:46: Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur - Haber 19:28: Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber