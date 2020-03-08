Tunus'ta ikinci Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir vatandaşlarında daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ikinci vaka olduğunu duyurdu.
08.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:54
Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya 'dan dönen bir vatandaşlarında daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ikinci vaka olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen ve İtalya'dan dönen Tunuslunun 65 yaşında olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin karantina altında tutulduğu kaydedildi.
Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki de 2 Mart'ta, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilen ve İtalya'dan dönen Tunuslunun 65 yaşında olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin karantina altında tutulduğu kaydedildi.
Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki de 2 Mart'ta, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tunus'ta ikinci Kovid-19 vakası tespit edildi
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Güncel
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Güncel
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı