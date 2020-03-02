Senegal, Suudi Arabistan ve Tunus'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kabus saçmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüs, Tunus , Suudi Arabistan ve Senegal'e de sıçradı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya 'dan dönen bir Tunusluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Senegal'de de önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

İTALYA'DAN DÖNEN TUNUS VATANDAŞINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURDU

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

SENEGAL'DE, PARİS'TEN GELEN YOLCUDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Senegal'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi. Dakaractu'nun haberine göre, önceki gün Air Senegal uçağıyla Paris'ten Dakar'a gelen Fransız yolcuya yapılan testin sonucu pozitif çıktı.

Fransız hasta karantinaya alınırken, aynı uçakta bulunan yolculara ulaşmaya çalışılıyor.

İRAN'DA 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya, vaka sayısının ise 1501'e yükseldiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Rus haber ajansı RİA'ya göre, şubatta İtalya'ya seyahat eden ve halihazırda Rusya'da yaşayan bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1. Ürdün 1, Suudi Arabistan 1, Tunus 1, Senegal 1."