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Tunus'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüşü

Tunus'ta "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.

30.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:08
'ta "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.
Sivil, siyasi ve kültürel grupların çağrısıyla, başkent Tunus'ta yüzlerce kişi, kentin girişindeki "Bahr" kapısından yürüyerek merkezdeki El-Habib Burkiba Caddesi'nde toplandı.
Tunuslular, kadına yönelik şiddet ve tacizi kınayan pankartlar taşıyarak sloganlar attı.
Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Yüsra Feravis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yürüyüşle kadına yönelik şiddete karşı öfkelerini ifade etmek istediklerini belirtti.
Feravis, hükümetin kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmaması çağrısında bulundu ve bu konuda önlemler almasını istedi.
Aktivist Sena bin Aşur da yürüyüşün Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bazı kentlerde düzenlenen birçok yürüyüşün son halkası olduğunu belirterek, kadınlara yönelik şiddettin durdurulması ve ilgili yasaların uygulanması çağrısında bulundu.
Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Neziha el-Ubeydi, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının 2019'un ilk yedi ayında 40 bin kadının kendilerine şiddet uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunduğunu ifade etmişti.
Tunus'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüşü

Tunus, Güncel

Kaynak: AA


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