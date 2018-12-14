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Düzenledikleri basın toplantısıyla kendisini tanıtan "kırmızı yelekliler" hareketi üyeleriHareketin kurucularından Riyad
Cerrad'in basın açıklaması Kırmızı Yelekliler Hareketi Yöneticilerinden Aktivist Necib ed-Deziri'nin konuşması Fransa
'daki gösterilerin simgesi "sarı yelekliler"in ardından Tunus
'ta bir grup "kırmızı yelekliler" hareketini kurdu.
Başkent Tunus'ta bugün düzenledikleri basın toplantısıyla kendisini tanıtan "kırmızı yelekliler" hareketi, Fransa'daki "sarı yelekliler" hareketinden etkilendiklerini söyledi.
Hareketin kurucularından Riyad Cerrad, "düzenli istihdamın artırılması, kalkınmanın sağlanması, sağlık hizmetinin ilerletilmesi ve Tunusluların yaşam standardının yükseltilmesini" talep ettiklerini duyurdu.
Cerrad, "hareketin toplumdan dışlanmışlarla yoksulların sosyal ve ekonomik talepleri bulunduğunu, siyasi bir oluşum olmadıklarını" söyledi.
Tunus'ta hafta sonu sosyal medya üzerinden kurulan "kırmızı yelekliler" hareketi, koordinasyonun sağlamasının ardından ileri bir tarihte kitlesel protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.
Riyad,Fransa,Tunus
14 Aralık 2018 Cuma 23:09