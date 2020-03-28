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Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

28.03.2020 02:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 02:30
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kentinin Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki Habib Burgiba Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle 39 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tunus'ta böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Resmi verilere göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 30 artarak 227'ye ulaştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Güncel

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