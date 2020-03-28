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Tunus'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Tunus İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent Tunus'ta bazı cadde ve sokakları dezenfekte etti.

28.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:52
Tunus'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Tunus İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla başkent Tunus'ta bazı cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Zırhlı Ulusal Birlik Alayı Komutanı Albay Süfyan el-Merzuki, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ekiplerinin, aralarında Habib Burgiba Caddesi'nin de yer aldığı bazı sokak ve caddelerde TOMAlarla dezenfekte çalışması yaptığını söyledi.
Tunus'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7, vaka sayısı 227 olarak açıklanmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Tunus, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Tunus'ta koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Haberler
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