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Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı 362'ye yükseldi.

31.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:26
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı
Tunus 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a, vaka sayısı 362'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Safaks kentinde 3, Suse, Eryane, El-Kaf, Tatavin, El-Mediye, Binzert ile Bace kentlerinde de 1'er kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca 50 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 362'ye çıktığı kaydedildi.

Tunus'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9, vaka sayısı ise 312 olarak duyurulmuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Tunus, Güncel
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