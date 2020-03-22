Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Tunus'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
22.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:50
Tunus 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, yaşlı bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini aktaran Mekki, ülkedeki vaka sayısının ise 60 olduğunu ifade etti.
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Tunus Cumhurbaşkanlığı da bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildiğini duyurmuştu.
Başbakanlık da vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istemişti.
Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, basına yaptığı açıklamada, yaşlı bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Böylece virüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini aktaran Mekki, ülkedeki vaka sayısının ise 60 olduğunu ifade etti.
Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.
Tunus Cumhurbaşkanlığı da bugünden itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildiğini duyurmuştu.
Başbakanlık da vatandaşların zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerinden dışarı çıkmamalarını istemişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : fahrettin koca, Tunus, Güncel