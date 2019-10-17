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Tunus'ta medya patronu Karvi seçim sonuçlarına itiraz etmeyecek

Tunus'ta 13 Ekim'de ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden medya patronu Nebil el-Karvi, seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

17.10.2019 03:16Tunus'ta medya patronu Karvi seçim sonuçlarına itiraz etmeyecek
Tunus'ta 13 Ekim'de ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden medya patronu Nebil el-Karvi, seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini açıkladı.
Tunus'un Kalbi Partisinin lideri Karvi, yaptığı yazılı açıklamada, parti içinde yapılan istişareler neticesinde ve vatanın yüce menfaati gözetilerek cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna itiraz edilmemesine karar verdiklerini belirtti.
Bu kararı, ülkeye daha fazla vakit kaybettirmemek ve seçilen cumhurbaşkanının en kısa sürede görevine başlamasına olanak tanımak için aldıklarını ifade eden Karvi, cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'i tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.
Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 72,71'ini, rakibi Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi'nin ise yüzde 27,29'unu aldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Kaynak: AA

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