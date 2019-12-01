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Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı

Tunus'un kuzeyinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

01.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:12Tunus'ta otobüs devrildi: 22 ölü, 21 yaralı
'un kuzeyinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Tunus'un kuzeyindeki Ain Snoussi bölgesinde 43 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiği ve yol kenarından vadiye uçtuğu öğrenildi. Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaşanan kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığı bildirildi. - TUNUS

turist, Tunus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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